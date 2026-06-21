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الترفيه

سارة طيبة.. في «مسألة حياة أو موت»

سارة طيبة.. في «مسألة حياة أو موت»
21 يونيو 2026 12:23

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد الممثلة سارة طيبة، لطرح فيلمها الجديد «مسألة حياة أو موت»، يشارك في بطولته يعقوب الفرحان، ورهف إبراهيم، تأليف سارة طيبة، وإخراج أنس باطهف.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «حياة»، وهي شابة تعيش حالة من الهوس بالتحكّم. وفي المقابل، يظهر «يوسف»، وهو جرّاح قلب ناجح يعاني اضطراباً في نبضات القلب، مما يجعله يعيش حياة حذرة ومنعزلة، ومع تقاطع مسار الشخصيتَين، يجد كلٌّ منهما نفسه أمام سلسلة من الاختيارات المعقَّدة التي تجمع بين الحياة والموت، والحُب والخوف، والسيطرة والاستسلام.

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