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أحمد السقا يخوض تجربة عالمية

أحمد السقا يخوض تجربة عالمية
21 يونيو 2026 14:21

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض الممثل أحمد السقا، تجربة المشاركة في بطولة فيلم عالمي يحمل اسم Inertia، مع نجم الراب العالمي فرنش مونتانا، أحمد مجدي، وسينتيا خليفة، وإخراج جولين بلالوك، ويجسِّد فيه شخصية قائد فرقة قوات خاصة. وتدور أحداث الفيلم في الشرق الأوسط في إطار تشويقي من الخيال العلمي.
ويواصل السقا تصوير الفيلم الجديد «خلي بالك على نفسك»، يشاركه بطولته ياسمين عبد العزيز، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، وأحمد فهيم، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويجسِّد فيه شخصية مذيع راديو متخصِّص في تقديم النصائح للفتيات، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي. كما يبدأ قريباً تصوير فيلم «هيروشيما»، مع مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن.
وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، لم يحسم السقا بعد قراره بشأن المشاركة في موسم رمضان المقبل، بعدما غاب عن السباق الرمضاني الماضي.

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