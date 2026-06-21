الحمرية تواصل فعاليات «صيف آمن وسعيد» ببرامج توعوية

الشارقة (الاتحاد)



واصلت بلدية الحمرية تنفيذ فعاليات حملتها الصيفية السنوية «صيف آمن وسعيد» من خلال تنظيم يوم ترفيهي وتوعوي مميّز في حديقة الحي الشرقي للسيدات، وسط حضور وتفاعل كبير من الأمهات والأطفال، وذلك ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة المجتمعية التي تنفّذها البلدية طوال فصل الصيف.

وتضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الألعاب المائية والتفاعلية المخصَّصة للأطفال المرافقين للأمهات، إلى جانب ورش توعوية وأنشطة تعليمية وترفيهية هدفت إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز روح المشاركة والتفاعل لديهم، في أجواء آمنة وممتعة لمختلف الفئات العمرية.





كما اشتملت الفعالية على عدد من البرامج والأنشطة الصيفية المصاحبة التي جمعت بين الترفيه والتوعية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية وتعزيز الجوانب الاجتماعية والتثقيفية لدى الأطفال والأُسر.

وتواصل بلدية الحمرية تنفيذ برامج حملة «صيف آمن وسعيد» عبر أجندة متنوعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية والمجتمعية، التي تهدف إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ أنماط الحياة الصحية والآمنة خلال موسم الصيف.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن حملة «صيف آمن وسعيد» تأتي ضمن جهود البلدية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير برامج مجتمعية هادفة تلبِّي احتياجات أفراد المجتمع خلال فصل الصيف.





وقال: إن كوادر بلدية الحمرية الوطنية المنفِّذه للفعاليات تحرص من خلال هذه الحملة على تقديم فعاليات متنوعة تجمع بين التوعية والترفيه والتثقيف، بما يحقِّق السعادة للأُسر والأطفال ويعزِّز من الاستفادة الإيجابية من المرافق العامة والحدائق التابعة للبلدية. ونسعى إلى توفير بيئة مجتمعية آمنة ومحفزة للتفاعل والتواصل بين أفراد المجتمع.

وذكر أن الحملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتشمل سلسلة من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تقام في عدد من المواقع والمرافق التابعة للبلدية على مدار فصل الصيف، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، بما ينسجم مع توجهات البلدية في دعم جودة الحياة وتحقيق مستهدفات «عام الأسرة 2026».