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الترفيه

جميلة عوض.. في 4 أفلام جديدة

جميلة عوض.. في 4 أفلام جديدة
22 يونيو 2026 16:12

محمد قناوي (القاهرة)
تعيش الممثلة جميلة عوض نشاطاً فنياً مكثّفاً، حيث تشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية المتنوعة، التي تقدِّم من خلالها شخصيات مختلفة ومليئة بالتحديات. وتنتظر عرض فيلم «ريد فلاج»، يشاركها بطولته أحمد حاتم، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، سيف زهران، فكرة كيرو أمين، تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم. وبدأت جميلة، تصوير فيلم «الورشة»، بطولة هشام ماجد، أكرم حسني، مصطفى غريب، آية سماحة، محمد علاء، محمد شاهين، خالد الصاوي، ونوران ماجد، إخراج أحمد النجار في أولى تجاربه السينمائية. وتجسِّد فيه شخصية مختلفة، حيث تدور الأحداث المستوحاة من وقائع حقيقية، حول 3 أشخاص يجدون أنفسهم متورّطين في عملية احتيال ضخمة، لتتوالى بعدها المفاجآت في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق. وانتهت جميلة، من تصوير فيلم «حين يكتب الحب»، بطولة معتصم النهار، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، شيري عادل، محسن محيي الدين، وسارة بركة، تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني، وتجسِّد فيه شخصية مميزة ضمن مجموعة من القصص الإنسانية المتشابكة التي تتناول العلاقات الإنسانية وما يصاحبها من مشاعر متناقضة وصراعات نفسية. كما انتهت من تصوير دورها في فيلم «طه الغريب»، مع حسن الرداد، تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وتجسِّد فيه شخصية «أشجان»، الفتاة المضحية، ضمن قصة تمزج بين الواقع والخيال. وتعتبر جميلة، أن تنوّع هذه الأعمال بين الرومانسية والكوميديا والتشويق يمثّل فرصة مهمة بالنسبة لها لتقديم شخصيات جديدة ومختلفة للجمهور.

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