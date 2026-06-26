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كندا حنا.. «تحت الصفر»

كندا حنا.. «تحت الصفر»
26 يونيو 2026 16:20

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
تخوض الممثلة كندة حنا، تجربة درامية جديدة من خلال المشاركة في بطولة مسلسل «تحت الصفر»، مع عابد فهد، وباسم ياخور، تأليف مؤيد النابلسي، وإخراج تامر إسحاق. وتجسِّد فيه شخصية طبيبة تبدو هادئة ومتماسكة، لكنها تخفي في داخلها صراعاً مع الغيرة والشك، ضمن أحداث درامية تقلب مسار الشخصيات وتدفعها إلى مواجهة ما بداخلها من توترات نفسية.
وتدور أحداث «تحت الصفر» حول الشك بين الشخصيات، لتتداخل التحقيقات وتتكشَّف تدريجاً، حيث لا تبدو الحقيقة ثابتة بقدر ما تتغير مع كل اكتشاف جديد، ما يضع الأبطال في مواجهة مباشرة مع ماضيهم ومخاوفهم. 
وتواصل كندة حنا، تصوير مشاهدها في مسلسل «عن الحب والكذب»، يشارك في بطولته يوسف الخال، ورشا بلال، تأليف رنا الفقية، وإخراج سيف الدين سبيعي. وتخوض من خلاله بطولة نسائية، وتدور قصته حول علاقات إنسانية تنشأ في ظروف ملتبسة، حيث تقود الأسرار الصغيرة إلى قرارات كبيرة تغيّر مسار الشخصيات، ويتألف من 15 حلقة.

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