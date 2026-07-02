دنيا سامي.. مكافِحة في «الست لما»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة دنيا سامي، تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبد الجليل، وانتصار، تأليف الثنائي كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب. وتجسِّد في العمل شخصية «حنان شعراوي»، وهي فتاة شعبية مكافِحة تعمل في إحدى محطات الوقود، وتدخل في أزمة نفسية قاسية. ويتناول الفيلم قضية العنف ضد المرأة، وذلك في إطار معالجة اجتماعية وإنسانية.

كما تشارك دنيا سامي، في بطولة مسرحية «ليلة عسل»، مع مصطفى غريب، وتجسِّد فيها شخصية شقيقة «أكرم»، الذي يجسِّده مصطفى غريب، ويتسبّب وجودها معه في سلسلة أزمات ومواقف ساخرة تشكِّل محور الأحداث. وأوضحت أن المسرحية تعتمد على المواقف الكوميدية والمفاجآت التي تمنح الجمهور جرعة كبيرة من الضحك، مشيرة إلى أن الكواليس كانت مليئة بالمرح، لاسيما في ظل الصداقة التي تجمع أبطال العمل، معربة عن أملها في أن تنتقل هذه الأجواء الإيجابية إلى الجمهور في أثناء مشاهدة العرض.

وأعربت دنيا سامي، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حقّقها فيلم «الكلام على إيه – أول ليلة»، المعروض حالياً في صالات السينما المحلية والعربية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، وسيد رجب، تأليف أحمد بدوي، وإخراج ساندرو كنعان. وتجسِّد خلال أحداث الفيلم شخصية عروس تتعرض لموقف غير متوقع في ليلة زفافها، لتبدأ بعدها سلسلة من المفارقات الكوميدية والإنسانية. وذكرت دنيا، أن ما جذبها إلى الدور هو المزج بين الكوميديا والمشاعر الإنسانية، إلى جانب اعتماد الفيلم على مواقف واقعية قريبة من حياة الجمهور.