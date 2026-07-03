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الترفيه

الإمارات.. واحة للمخيّمات الصيفية وصقل المواهب وتعزيز القيَم

الإمارات.. واحة للمخيّمات الصيفية وصقل المواهب وتعزيز القيَم
3 يوليو 2026 14:40

أبوظبي (وام)

تتحوّل العطلة المدرسية الصيفية في دولة الإمارات كل عام إلى موسم للمعرفة واكتشاف الذات، إذ تفتح البرامج والمخيّمات والفعاليات الصيفية أبوابها أمام النشء والشباب لتقديم تجارب تجمع بين التعلم والمتعة، وتُتيح لهم استثمار أوقات الفراغ في أنشطة تثري معارفهم وتنمي مهاراتهم وتعزِّز قدراتهم البدنية والثقافية والاجتماعية.وتعكس هذه المبادرات رؤية الدولة في بناء الإنسان وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل، من خلال توسيع فرص التعلم خارج الفصول الدراسية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتعزيز الهوية الوطنية وقيم المسؤولية والعمل الجماعي، بما يجعل الإجازة الصيفية مساحة فاعلة لاكتساب الخبرات وصقل المواهب. وفي هذا الإطار، يشهد الموسم الصيفي الحالي إطلاق سلسلة واسعة من البرامج والمخيّمات في مختلف إمارات الدولة تستهدف فئات عمرية متعدِّدة وتقدم محتوى متنوعاً يجمع بين التعليم والرياضة والثقافة والتكنولوجيا. 

ويأتي «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026» الذي يُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس، نموذجاً لتطوير مفهوم الإجازة الصيفية عبر تجربة متكاملة تستهدف الأطفال والناشئة والعائلات، وترتكز على محاور تعليمية ومجتمعية وتراثية وصحية ورياضية. ويضم المهرجان ورشاً في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، إلى جانب مبادرات لتنمية مهارات التواصل وصناعة المحتوى من خلال برنامج «الإعلامي الصغير»، وبرامج للتوعية بالأمن الرقمي والسلامة والإسعافات الأولية، وأنشطة تراثية وبيئية وتجارب إبداعية وتفاعلية تشمل فنون الطهي والأنشطة العائلية، فضلاً عن فعاليات موسمية مثل مهرجان الوثبة للرطب، ومهرجان الأسر المنتجة، ومهرجان العودة إلى المدارس. 

وأعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن إطلاق برنامج «صيف قرى الإمارات 2026» خلال الفترة من 6 إلى 23 يوليو الجاري، مستهدفاً المشاركين من عمر 10 إلى 17 عاماً في 5 مناطق موزعة على إمارات الدولة.

ويقدِّم البرنامج حزمة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والتوعوية ضمن محاور تشمل مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، والتراث، والأمن والسلامة، إلى جانب ورش الأمن السيبراني، والصحة، والإسعافات الأولية، والوعي المالي، والابتكار، وبناء الروبوتات، كما يتضمن برامج تعزِّز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي والتطوع والقراءة والتلاحم المجتمعي والوعي البيئي.

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وفي الجانب الرياضي، تُطلق وزارة التربية والتعليم المعسكر الصيفي التخصّصي لرياضتَي الجوجيتسو والسباحة، تحت شعار «صيف رياضي متميز» خلال الفترة من 6 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، بهدف استثمار الإجازة المدرسية في تطوير المهارات البدنية والشخصية للطلبة وتعزيز أنماط الحياة الصحية. ويركِّز البرنامج على التدريب المتخصِّص بإشراف كوادر مؤهّلة، بما يُسهم في رفع اللياقة البدنية وترسيخ قيَم الانضباط والعمل الجماعي واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وتأهيلها للاستفادة من الفرص المستقبلية. 

بدوره أطلق متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار فعاليات «المخيم الصيفي 2026» الموجه لطلبة الجامعة، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية المهارات التكنولوجية من خلال ورش تدريبية وتطبيقات عملية في مجالات التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة.

ويتيح البرنامج للمشاركين تحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية واكتساب مهارات التصميم الرقمي والتصنيع الذكي والعمل الجماعي والتفكير النقدي، إلى جانب الحصول على شهادات إنجاز تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وتواصل أبوظبي تعزيز حضورها في المشهد الصيفي عبر النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي 2026» المقامة في مركز أدنيك حتى 23 أغسطس المقبل، والتي تضم 29 رياضة ونشاطاً بدنياً موزَّعة على أكثر من 70 ملعباً وساحة، إلى جانب أكثر من 365 فعالية وبرنامجاً مجتمعياً ورياضياً، كما تتضمن «منطقة المجتمع» المخصّصة للعائلات، وبرنامج «حوارات صيف أبوظبي الرياضي» الذي يقدِّم جلسات متخصِّصة في الصحة والتغذية وجودة الحياة ونشر الوعي المجتمعي.

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