رشا بلال: «جزيرة الضباب» تجربة مختلفة

محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر الممثلة رشا بلال، عرض مسلسلها الجديد، يشاركها بطولته محمد الأحمد، هيا مرعشلي، سارة أبي كنعان، جنيد زين الدين، وديمة الجندي، تأليف بثينة عوض، وإخراج مروان بركات، وإنتاج سامح مجدي ونهلة زيدان وفراس العمري.

وعن دورها في العمل، قالت رشا: أجسِّد خلال أحداث المسلسل شخصية «صفية»، وهي امرأة نازحة تعيش حياة شديدة القسوة، لكنها تُخفي في داخلها سراً صامتاً يمنحها قوة داخلية لمواصلة الحياة. وأضافت: تحمل الشخصية أبعاداً إنسانية مؤثرة، إذ تجمع بين الألم والأمل، وتقدِّم نموذجاً لامرأة تقاوم انكسارات الواقع من دون أن تفقد إيمانها بالحياة.

وذكرت أن تصوير المسلسل جرى بالكامل في لبنان، وتحديداً داخل الأحياء الشعبية في بيروت، ما منح الأحداث قدراً كبيراً من الواقعية والبساطة، وأسهم في نقل تفاصيل البيئة الاجتماعية التي تتحرك داخلها الشخصيات بصورة صادقة ومؤثرة.

وأعربت رشا بلال، عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الإماراتي «جزيرة الضباب»، بطولة طلال البلوشي، علي صالح، منى زجالي، إبراهيم الزدجالي، لجين إسماعيل، وخالد النعيمي، وتدور أحداثه داخل جزيرة مجهولة يلفها الضباب الكثيف، وتخفي بين أرجائها أسراراً معقدة ومخاطر تفوق في خطورتها تهديدات القراصنة، وتدخل الشخصيات في سلسلة من المواجهات والمفاجآت التي تكشف أسرار المكان وسكانه.

وأكدت رشا بلال، أن العمل يمثل تجربة مختلفة على مستوى الفكرة والإنتاج، لما يحمله من أجواء غامضة ومليئة بالتشويق.

كما أعربت عن امتنانها الكبير للتفاعل الذي صاحب دورها في مسلسل «الباء تحته نقطة»، الذي عُرض رمضان الماضي، مؤكدة أن ردود فعل الجمهور شكلت دافعاً مهماً لها، لاسيما أن العمل ناقش قضايا اجتماعية وإنسانية قريبة من واقع المجتمع العربي.