فيلم «Dune 3» في الإمارات.. 17 ديسمبر

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

كشفت «لجنة أبوظبي للأفلام» عن الصور الحصرية من كواليس تصوير الجزء الثالث فيلم «الكثيب» - Dune، الذي ينطلق عرضه في صالات السينما المحلية والعالمية، 17 ديسمبر المقبل، وصوِّر في صحراء ليوا بأبوظبي، وتُظهر المخرج فيلنوف مع طاقم العمل يصوِّرون لقطات في كوكب «أراكيس» الأسطوري. وأطلقت شركتا «ليجندري إنترتينمنت» و«وارنر براذرز بيكتشرز» الإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثالث من الفيلم، الذي يشكّل الفصل الختامي الملحمي لثلاثية المخرج دينيس فيلنوف الحائز جائزة الأوسكار.



7 أعوام

يقدِّم الفيلم خاتمة ملحمية تمزج بين الضخامة البصرية والبُعد الإنساني، مستكملاً الإرث السينمائي الذي رسّخه الجزءان الأول والثاني من الفيلم. وأسهمت الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين «لجنة أبوظبي للأفلام» و«ليجندري إنترتينمنت»، في تصوير الأجزاء الثلاثة من سلسلة Dune في أبوظبي على مدى 7 أعوام.



منظومة متكاملة

وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: اختيار أبوظبي لاستضافة تصوير الأجزاء الثلاثة من سلسلة «الكثيب» - Dune، محطة مهمة في مسيرة قطاع الإنتاج السينمائي، مما يعكس مستوى الثقة التي بُنيت عبر سنوات من التعاون. وأضاف: هناك محطات استثنائية في مسيرة صناعة الأفلام، تجسِّد الأثر الحقيقي لما نبنيه. وكل مشهد يعكس سنوات من التخطيط والتنسيق والعمل المتواصل، ويجسِّد ثمرة شراكة وثيقة بين صنّاع الأفلام وفرق العمل التي أسهمت في تحويل رؤية إبداعية طموحة إلى عمل سينمائي بهذا الحجم. ويسعدنا أن نشهد إطلاق الفصل الختامي، بعدما احتضنت أبوظبي تصوير الأجزاء الـ 3 على مدار 7 أعوام.



خبرات عالمية

وقال جهاد درويش، رئيس قسم تطوير المواهب في «هيئة الإعلام الإبداعي»: الإنتاجات العالمية تُتيح فرصاً حقيقية لتطوير الكفاءات، وصقل المهارات، وبناء مسارات مهنية في قطاع الإعلام الإبداعي.

وقال هيرب غينز، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج في «ليجندري إنترتينمنت»: من الصعب العثور على موقع آخر في العالم يجمع بين هذا التنوّع الطبيعي الساحر، وكذلك الحصول على الدعم الاستثنائي الذي قدّمته «لجنة أبوظبي للأفلام» وشركاؤها.

وقال محمد مصطفى، منسِّق المشاهد الخطيرة: منحني العمل إلى جانب نخبة من أبرز صنّاع السينما في العالم فرصة استثنائية.



رواية كلاسيكية

فيلم Dune، مقتبَس من الرواية الكلاسيكية «الكثيب» للكاتب فرانك هربرت. ويشارك في بطولة الجزء الثالث كل من: تيموثي شالاميه، زندايا، جيسون موموا، فلورنس بيو، ريبيكا فيرغسون، إيزاك دي بانكولي. سيناريو برايان فوغان، وإخراج دينيس فيلنوف. وشارك في تصوير الفصل الختامي، الذي استمر 31 يوماً، أكثر من 600 شخص من الكفاءات المقيمة في دولة الإمارات، بينهم 6 متدربين اكتسبوا خبرات عملية من خلال عملهم ضمن فرق الإنتاج خلف الكاميرا، بدعم من قسم تطوير المواهب في «هيئة الإعلام الإبداعي»، و38 مشاركاً في مشاهد الحشود، و206 من أفراد طواقم العمل المحلية، بينهم 12 مؤدياً للمشاهد الخطرة، و336 عاملاً.



برنامج الحوافز

حظي Dune بدعم «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، فيما شاركت «إيمج نيشن» كشريك إنتاجي، وتولّت Epic Films تنفيذ خدمات الإنتاج المحلية. واستفاد المشروع من مزايا برنامج الحوافز المعزَّز الذي تقدِّمه اللجنة. وتدور أحداث الجزء الثالث من «الكثيب»، حول الفترة التي تلت استيلاء «بول أتريدس» على عرش الإمبراطورية بنحو 20 عاماً، ليجد نفسه عديم الرحمة، في مواجهة مباشرة مع تبعات قراراته، حيث يعود حلفاء الماضي، وتظهر تهديدات جديدة تتنامى فيها المؤامرات التي تهدِّد مستقبل الإمبراطورية.