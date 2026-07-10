انفصال نافذة طائرة في الجو أثناء رحلة

كاد رجل أن يُسحب من نافذة طائرة عندما انفصلت النافذة في الجو أثناء رحلة إلى ألمانيا، حيث قام ركاب آخرون بسحبه إلى الداخل، وفقًا لما ذكره شهود عيان ومسؤولون اليوم الجمعة.

وأفادت السلطات أن الراكب، وهو سائح من صربيا، كان على متن رحلة من سالونيك في اليونان إلى ميمينجن في ألمانيا، نُقل إلى المستشفى مصابًا بحروق احتكاك، لكن حالته جيدة بشكل عام.

وقالت إحدى المسافرات لإذاعة سالونيك "كان معظمنا قد غلبه النعاس وأغمضنا أعيننا. ثم سمعنا صوتًا كصوت انفجار إطار سيارة".

وأضافت "أدركنا على الفور حدوث انخفاض مفاجئ في الضغط. وسمعنا صراخًا... للحظة ظننت أن أحدهم فتح باب الطوارئ عن طريق الخطأ". سقطت الكمامات، وانبعثت رائحة كريهة. كان رأس وكتفا أحد الركاب خارج النافذة. لحسن الحظ، لم يكن قد خلع حزام الأمان.

وقالت إن ركابًا آخرين كانوا بالقرب من الرجل ساعدوه في سحبه إلى الداخل.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع فوق شمال مقدونيا، وأن النافذة تحطمت بسبب قطعة من الحطام انفصلت عن أحد محركات الطائرة.

وأصدرت شركة رايان إير، التي تشغل الطائرة، بيانًا قالت فيه إن الرحلة "عادت إلى سالونيك بعد وقت قصير من الإقلاع عندما انفصلت نافذة أحد الركاب أثناء الرحلة. هبطت الطائرة بشكل طبيعي وعاد المسافرون إلى مبنى الركاب".