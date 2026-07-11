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الترفيه

الكشف عن تكاليف زفاف المغنية تايلور سويفت

تايلور سويفت
11 يوليو 2026 17:41

كشف زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك أن المغنية تايلور سويفت دفعت 160 ألف دولار أميركي مقابل تصريح لإقامة حفل زفافها الضخم مع نجم دوري كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي في "ماديسون سكوير غاردن" هذا الشهرعلاوة على عشرات الملايين الأخرى.
وصرّح ممداني للصحافيين بأن نجمة البوب المليارديرة تكفلت بتغطية تكاليف الحفل الضخم الذي أقيم هذا الشهر وشهد حضور كوكبة من النجوم، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سويفت ستسدد للمدينة تكاليف العمل الإضافي الذي قامت به الشرطة على خلفية الحفل.
وقال المسؤول "سددت تايلور سويفت بالفعل تكلفة التصريح والتي تجاوزت 160 ألف دولار، وذلك لتغطية تكاليف الفعالية".
اجتذب حفل زفاف سويفت، الذي أقيم على مدار يومين في مانهاتن، مئات المشاهير، وشهد انتشارا واسعا لعناصر الشرطة الذين أغلقوا الشوارع المحيطة بالقاعة الضخمة.
ولم يكشف رسميا عن التكلفة الإجمالية للحدث، إلا أن مجلة "فوربس" قدّرت أنها تجاوزت 20 مليون دولار أميركي. كما تبرع الزوجان بمبلغ 26 مليون دولار لصالح جمعيات خيرية عدة قبل إتمام مراسم الزواج.

المصدر: آ ف ب
تايلور سويفت
حفل زفاف
تكاليف العرس
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