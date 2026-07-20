2000 طفل يبدعون في «صيفكم ويانا»

الشارقة (الاتحاد)

تقدِّم مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تجارب صيفية للأطفال تجمع بين التعلّم والإبداع والاكتشاف، عبر برنامج «صيفكم ويانا 2026»، الذي انطلقت فعالياته في 11 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس، المقبل في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، بمشاركة نحو 2000 طفل وطفلة، وينفَّذ البرنامج في منطقة الحمرية خلال الفترة من 10 إلى 20 أغسطس.

تجارب إبداعيةيهدف البرنامج إلى استثمار أوقات الأطفال عبر أنشطة نوعية تُسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، عبر أكثر من 3834 برنامجاً تخصّصياً ضمن مسارات تشمل: الفنون، الآداب واللغات، المهارات الحياتية والرياضة، والمسرح، وتقدَّم بأسلوب تفاعلي قائم على التعلّم بالترفيه، بما يعزِّز اندماج الأطفال ويجعل تجربة التعلّم أكثر متعة وفاعلية. ويخوض الأطفال تجارب إبداعية تنمي الحِس الفني وتعزِّز قدرتهم على التعبير، عبر برامج: «فن الديكور الياباني»، «غرزة تصنع حكاية»، «استوديو المرح»، و«فن الكينوسايجا».

أما مسار الآداب واللغات، فيركز على إثراء الجانب المعرفي وتطوير مهارات القراءة والتواصل. ويكتسب الأطفال مهارات عملية من خلال تجارب تطبيقية تعزِّز لديهم الإبداع والثقة بالنفس وتحمّل المسؤولية. ويوفِّر البرنامج بيئة محفِّزة لتنمية القدرات البدنية وروح التحدي والعمل الجماعي، عبر برامج «التسلّق»، «تحديات رياضية»، «المسبح الاحترافي»، «التحكيم الرياضي»، «الصقارة»، وبرنامج «القوس والسهم». كما يفتح مسار المسرح آفاقاً جديدة في عالم الأداء والتعبير. وتجمع التجارب بين المتعة واكتساب المهارات، بما يعزِّز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة والرفق بالحيوان. كما تُتيح ورشة «إطاري المبتكر بالليغو» تصميم إطارات صور باستخدام قطع الليغو، وتقدَّم الورش بأسلوب مبتكَر. ويخوض الأطفال تجارب تعليمية تفاعلية حيث يتعرّفون إلى مفاهيم الاستدامة والطاقة المتجددة، ويشاركون في تحديات ومشاريع عملية تعزِّز التفكير النقدي، وتعرِّفهم إلى تقنيات الطاقة الحديثة والحلول المستدامة.