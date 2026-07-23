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الترفيه

سوسن بدر: المخاطرة الفنية تجذبني

سوسن بدر: المخاطرة الفنية تجذبني
23 يوليو 2026 14:31

سعيد ياسين (القاهرة)
أوشكت سوسن بدر، على الانتهاء من تصوير دورها في الفيلم الجديد «علشان خاطر جليلة»، مع طه دسوقي، وجيهان الشماشرجي، تأليف عمر خالد، وإخراج محمد الزيات. وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي رومانسي كوميدي، وتتناول العوالم الخفية لسكان الأماكن المهجورة، ويحوِّل تلك البقع المنسية إلى مسرح لقصص تنبض بالحياة. وأشارت سوسن، إلى أنها تجسِّد في الفيلم شخصية سيدة تُدعى «جليلة»، تواجه مأساة إنسانية بعد سرقة مدخراتها، وهي جدة بطل الأحداث الذي يعيش قصة مليئة بالتحديات، في ظل ظروف قاسية تفرض عليه مواجهات غير متوقَّعة. وانتهت سوسن بدر، من تصوير دورها في فيلم «حين يكتب الحب»، بطولة أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، شيري عادل، ريم مصطفى، وإخراج محمد هاني أبوالعينين. وتجسِّد فيه شخصية سيدة عجوز تعاني انصراف أولادها عنها، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي، ويتناول العمل عدداً من العلاقات الإنسانية والعاطفية المتشابكة. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تشارك سوسن بدر، في بطولة مسلسل «قلب شمس»، مع يسرا، درة، إنجي المقدم، وانتصار، تأليف وإخراج محمد سامي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثِّرة. وكشفت سوسن، عن أنها انضمت مؤخراً إلى مسلسل «بنت وداد»، مع هنا الزاهد، محمد علاء، سلوى عثمان، تأليف أحمد عادل، وإخراج محمد بكير، ويتألف من 10 حلقات. وتدور أحداث المعمل في إطار درامي اجتماعي، وتجسِّد فيه شخصية والدة بطلة الأحداث، التي تؤدي هنا الزاهد، دورها وتعاني من غياب والدها. واعتبرت سوسن، أن مشاركتها في أكثر من عمل فني يُعرض في وقت واحد، بمثابة مغامرة، مؤكدة أنها تعشق المخاطرة، وخوض تجارب فنية مختلفة، بعيداً عن النمطية والتكرار. وشدَّدت على أن المنصّات الرقمية تمثِّل عامل جذب للجمهور، كما تُتيح فرص عمل أكبر وأكثر تنوّعاً للممثلين والفنيين.

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