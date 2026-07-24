نور الغندور تنتظر «أحبك من زمان»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تنتظر الممثلة نور الغندور، عرض فيلمها الجديد «أحبك من زمان»، يشاركها البطولة نهي نبيل، وشوق الهادي، علي كاكولي، تأليف إياد صالح، وإخراج إيلي سمعان.

وتجسِّد في الفيلم شخصية «هيا»، التي ترى الخلاص في «جواد»، الذي يؤدي دوره علي كاكولي، صديقها الأقرب، ومع تراكم الأحداث تنقلب حياتها رأساً على عقب. وبين محاولتها استيعاب ما تشعر به، ومواجهة واقع جديد لم تكن تتوقعه، تخوض رحلة إنسانية تبحث خلالها عن إجابات لأسئلة ضائعة، وما إذا كان الصمت قد يحرم الإنسان من فرصة لا تتكرر. ويتناول العمل التواصل الإنساني الذي تنشأ بين الأصدقاء، ويطرح تساؤلات حول الحدود الفاصلة، في إطار اجتماعي.