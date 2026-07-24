«نادي خورفكان للمعاقين» يُطلق رياضة «التاندم»

خورفكان (وام)

أعلن نادي خورفكان للمعاقين إطلاق رياضة «التاندم» إحدى رياضات الدراجات البارالمبية المخصَّصة لذوي الإعاقة البصرية. حضر الإطلاق عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس علي عبدالله مخلوف النقبي، عضو المجلس البلدي بمدينة خورفكان، إلى جانب كبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.وتعرَّف اللاعبون واللاعبات، خلال الفعالية إلى رياضة «التاندم»، وآلية ممارستها، وقوانينها الفنية، وأنواع سباقاتها، ومتطلّبات الأمن والسلامة فيها، حيث تعتمد على دراجة ثنائية يقودها قائد مبصر، برفقة لاعب من ذوي الإعاقة البصرية، وتتطلَّب مستوى عالياً من التنسيق والانسجام بينهما، وتُقام منافساتها تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات.

وأكد النقبي، أن إطلاق رياضة «التاندم» يأتي ضمن استراتيجية النادي استحداث رياضات نوعية، وتوسيع قاعدة الألعاب البارالمبية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تُسهم في تنمية قدرات اللاعبين، وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات، بما يعزِّز فرصهم في المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وقال الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن إدراج رياضة التاندم إضافة نوعية إلى منظومة الألعاب، ويجسِّد حرص مجلس الإدارة على توفير برامج تدريبية متخصِّصة تُسهم في اكتشاف المواهب، وصقل مهارات اللاعبين واللاعبات، وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يواكب تطوّر الرياضات البارالمبية.