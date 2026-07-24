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الترفيه

«تحدي الشيف الصغير».. إبداع في الأطباق الشعبية الإماراتية

«تحدي الشيف الصغير».. إبداع في الأطباق الشعبية الإماراتية
24 يوليو 2026 15:39

عجمان (وام) 
واصل المشاركون في «تحدي الشيف الصغير»، الذي تنظِّمه دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ضمن فعاليات برنامج صيفنا سعادة 2026، رحلتهم في عالم الطهي من خلال إعداد الأطباق الشعبية الإماراتية بطرق مبتكَرة، تجمع بين أصالة الموروث وروح الإبداع.شهدت الفعاليات أجواءً تفاعلية أتاحت للمشاركين التعرّف إلى مكونات الأطباق الشعبية وطريقة إعدادها وتقديمها بأسلوب مبتكَر، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي والثقة بقدراتهم.
يأتي تنظيم التحدي في إطار حرص الدائرة على استثمار أوقات النشء خلال الإجازة الصيفية، من خلال برامج تعليمية وتفاعلية تُسهم في اكتشاف مواهبهم، وصقل مهاراتهم، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي، ضمن أهداف برنامج «صيفنا سعادة 2026».

 

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