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الترفيه

«الشارقة للفنون» تُطلق سلسلة أفلام خيال علمي

«الشارقة للفنون» تُطلق سلسلة أفلام خيال علمي
24 يوليو 2026 15:48

الشارقة (وام) 
تنظِّم مؤسسة الشارقة للفنون السلسلة الثانية من برنامج «نادي سينما الأحد» تحت عنوان «رؤى قمرية: أفلام الخيال العلمي في عصر الفضاء»، وذلك في رواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.وتضم السلسلة 3 أفلام تستعرض تطور سينما الخيال العلمي وعلاقة الإنسان بالفضاء عبر محطات زمنية مختلفة، هي «رحلة فضائية -1936» للمخرج فاسيلي زورافليوف، و«رحلة إلى القمر - 1959» للمخرج حمادة عبد الوهاب، و«أوديسة الفضاء: 2001 - 1968» للمخرج ستانلي كوبريك.
ويسلِّط البرنامج الضوء على تطور المعالجات السينمائية لموضوعات الفضاء، من التجارب المبكرة، التي استندت إلى المؤثرات البصرية التقليدية، وصولاً إلى الأعمال التي تناولت قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية، بما يعكس دور السينما في استشراف آفاق الاستكشاف الفضائي.
وتفتتح السلسلة في 26 يوليو بعرض فيلم «رحلة فضائية»، يعقبه حوار مع عالمة الكواكب الدكتورة نورا السعيد، حول دوافع استكشاف الفضاء وعلاقة الإنسان بالكون. وفي 2 أغسطس، يُعرض الفيلم المصري «رحلة إلى القمر»، يليه حوار مع الدكتور محمد ممدوح، الأستاذ المساعد في السينما والوسائط الجديدة بالجامعة الأميركية في الشارقة، حول مكانة الفيلم في تاريخ السينما المصرية، وتوظيف الخيال العلمي في معالجة القضايا العلمية والتكنولوجية.
وتُختتم السلسلة في 9 أغسطس بعرض فيلم «أوديسة الفضاء: 2001»، يعقبه حوار مع الدكتور بنتلي براون، المخرج والأستاذ المساعد في الجامعة الأميريكية بالشارقة، يتناول الأبعاد الفلسفية للفيلم وعلاقته بقضايا الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان. ويأتي تنظيم هذه السلسلة ضمن برنامج «نادي سينما الأحد» الذي تقدمه مؤسسة الشارقة للفنون، بهدف تعزيز الحوار حول تاريخ السينما وتقاطعاتها مع الثقافة والفنون والعلوم.

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