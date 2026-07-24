ميرهان حسين.. بشخصية «بلوجر»

محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر الممثلة ميرهان حسين، عرض فيلم «الحارس»، بطولة هاني سلامة، محمد مهران، مرام علي، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسر سامي. وتجسِّد في العمل شخصية «بلوجر» تعيش داخل عالم «السوشيال ميديا» بكل ما يحمله من شهرة وتأثير وضغوط، في إطار درامي يكشف كيف أصبحت المنصّات الرقمية قادرة على تغيير مسار الأحداث والتأثير في قرارات الناس. وأوضحت ميرهان، أن شخصيتها في «الحارس» تختلف تماماً عن الأدوار التي سبق أن قدمتها، مشيرة إلى أن الفيلم يناقش قضية أصبحت تمس الجميع، في ظل هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي على تفاصيل الحياة اليومية. وذكرت أنها تتعاون للمرة الأولى مع هاني سلامة، في تجربة سينمائية تعتمد على التشويق، وتتناول واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بالواقع، وهي التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد والمجتمع. وتنتظر ميرهان، عرض مسلسل «الذنب»، بطولة هاني سلامة، درة، وماجد المصري، قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وإخراج رضا عبد الرازق. وتجسِّد في العمل، الذي يتألف من 10 حلقات، شخصية محامية تجد نفسها في قلب أحداث متلاحقة، ضمن دراما اجتماعية تمزج بين التشويق والصراعات الإنسانية. وأشارت ميرهان، إلى أن الأعمال القصيرة أصبحت من أقرب التجارب الفنية إلى قلبها، لأنها تمنح الممثل فرصة لتقديم قصة متماسكة من دون إطالة، كما أن وجود السيناريو كاملاً قبل بدء التصوير يساعد على بناء الشخصيات بصورة دقيقة، فضلاً عن أن هذا النوع من الأعمال أصبح يتوافق مع إيقاع المشاهدة الحديث الذي يفضِّله قطاع كبير من الجمهور. كما تستعد ميرهان حسين، للعودة إلى مجال الغناء الذي بدأت منه مشوارها الفني، من خلال ألبومها الأول «شط قلبي»، الذي يمثل انطلاقة جديدة لها بعد سنواتٍ طويلة من التفرغ للتمثيل، وترى أن الوقت أصبح مناسباً لتحقيق هذا الحلم المؤجَّل.