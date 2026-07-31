سلمى أبو ضيف.. دكتورة «بنج كلي»

محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر الممثلة سلمى أبو ضيف عرض مسلسلها الجديد «بنج كلي»، يشاركها بطولته دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، ومحمد مهران، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. تدور أحداث العمل في أجواء طبية وإنسانية، كاشفاً الضغوط اليومية التي يعيشها الأطباء، وما يواجهونه من أخطاء طبية، وقرارات مصيرية، ومواقف إنسانية، في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق.

وقالت سلمى: أجسد شخصية الدكتورة «دعاء»، وهي طبيبة تخدير شابة وطموحة، تعيش صراعاً دائماً مع والدها، الذي رفض منذ البداية التحاقها بهذا التخصص الطبي. إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب عندما يفصح أحد المرضى، في أثناء إفاقته من التخدير الكلي، عن سر بالغ الخطورة، لتجد نفسها في مواجهة سلسلة من الأحداث الغامضة.

وأكدت سلمى أن الشخصية التي تقدّمها تمثّل محطةً مختلفةً في مشوارها الفني، خصوصاً مع طبيعة الأحداث المشوقة التي تدور داخل عالم المستشفيات، موضحة أن المسلسل يشهد تصاعداً درامياً مع توالي المفاجآت، حيث يصبح السر الذي يكشفه المريض نقطة تحول رئيسة تغير مسار حياة البطلة، لتدخل في شبكة من الصراعات والمواجهات.

وأعربت سلمى عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حققها فيلمها «إذما»، المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، الذي يتولى أيضاً كتابة السيناريو وإخراج العمل، ويشارك في بطولته أحمد داود، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، وبسنت شوقي. ويقدّم معالجةً درامية ذات طابع نفسي وإنساني. وأشارت إلى أن شخصية «سيرا»، التي تجسّدها في الفيلم، تُعد الأقرب إليها على المستوى الشخصي، موضحة أنها شعرت في أثناء التحضير للدور بأن الشخصية تشبهها في مرحلة قديمة من حياتها، وهو ما منحها ارتباطاً خاصاً بها، وجعلها تتعامل معها بحماس شديد.