الإثنين 3 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"الشارقة للمتاحف" تواصل برامجها الصيفية

"الشارقة للمتاحف" تواصل برامجها الصيفية
3 أغسطس 2026 16:28

تواصل هيئة الشارقة للمتاحف، تنفيذ برامجها وأنشطتها ضمن الموسم الصيفي 2026، الذي انطلق في يوليو الماضي ويستمر خلال شهر أغسطس الجاري، متضمناً مجموعة من البرامج التعليمية والتفاعلية المخصصة للأطفال والعائلات، بهدف تعزيز التعلم والاكتشاف والإبداع خلال الإجازة الصيفية.

 

وتنظم هيئة الشارقة للمتاحف، من 3 إلى 6 أغسطس الجاري برنامج "الأحيائي الصغير" السنوي في مربى الشارقة للأحياء المائية، والمخصص للأطفال من الفئة العمرية بين 9 و13 عاماً، حيث يتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى عالم الأحياء البحرية من خلال تجارب عملية تشمل التعرف إلى مهام أخصائي الأحياء البحرية، ومتابعة عمليات إطعام الكائنات البحرية، والتعرف إلى أنظمة دعم الحياة وجودة المياه، إلى جانب جولات خلف الكواليس وورش تعليمية تفاعلية.

 

كما تنظم مدرسة القاسمية، متحف التعليم في الشارقة، من 3 إلى 6 أغسطس الجاري برنامج "الخطاط الصغير"، الذي يتيح للأطفال التعرف إلى جماليات الخط العربي وفنون الخط الكوفي من خلال ورش تطبيقية وأنشطة تفاعلية تنمي مهاراتهم الإبداعية والفنية.

 

ويستمر برنامج "الصيف مع الأسرة أحلى" طوال شهر أغسطس في متحف الشارقة العلمي، متضمناً مجموعة من الورش العلمية والفنية والألعاب التفاعلية والعروض التعليمية التي توفر تجربة تجمع بين المعرفة والمتعة لجميع أفراد الأسرة.

 

أخبار ذات صلة
تخريج 850 طالباً وطالبة من «أبطال شرطة الغد»
المكتب الإعلامي لعجمان يختتم فعاليات «وكلاء الذكاء الاصطناعي»

وتستضيف الهيئة في 22 أغسطس الجاري ورشة "حكاية قالب" في نصب المقاومة، حيث يتعرف المشاركون إلى تاريخ صناعة الأطباق وتطورها عبر العصور، ويخوضون تجربة فنية تفاعلية لصناعة طبق يدوي باستخدام مادة الجسمونايت وإضافة لمسات إبداعية.

 

وتواصل متاحف الهيئة خلال شهر أغسطس تقديم تجاربها التفاعلية الدائمة، ومنها قاعة "عالم الآثار الصغير" في متحف الشارقة للآثار، التي تتيح للأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً خوض تجربة تعليمية للتعرف إلى تاريخ الشارقة القديم عبر أنشطة عملية وتفاعلية تجمع بين التعلم والاكتشاف.

 

كما يوفر مربى الشارقة للأحياء المائية تجارب حية للزوار تشمل إطعام سمك القرش، ومشاهدة إطعام أسماك الحوض الرئيسي، وتجربة حوض اللمس التفاعلي، فيما يقدم متحف الشارقة العلمي، مجموعة من العروض العلمية وأكثر من 50 معرضاً عملياً في مجالات الفيزياء والأحياء والفلك.

 

ويتيح الموسم الصيفي للزوار زيارة عدد من المعارض المؤقتة، من بينها معرض "من المحارة إلى التاج" في بيت النابودة، المستمر حتى 31 ديسمبر القادم ، ومعرض "النباتات المحلية في دولة الإمارات: من جذور الماضي إلى ظلال الحاضر"، في متحف الشارقة للتراث، والمقام حتى 29 أبريل 2027.

المصدر: وام
البرامج الصيفية
هيئة الشارقة للمتاحف
آخر الأخبار
حالة الطقس في الإمارات حتى الجمعة
علوم الدار
حالة الطقس في الإمارات حتى الجمعة
اليوم 10:16
«أبوظبي للتنقل» ينظِّم ورش عمل بشأن تطوير منظومة النقل الجوي والبحري والبري ذاتي الحركة في الإمارة
علوم الدار
«أبوظبي للتنقل» ينظِّم ورش عمل بشأن تطوير منظومة النقل الجوي والبحري والبري ذاتي الحركة في الإمارة
اليوم 17:50
أبوظبي
طقس غائم جزئياً مع أمطار متوقعة غدا
اليوم 17:45
سكان يمرون بسياراتهم أمام مبان مدمرة خلال عودتهم إلى القرى الجنوبية في لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشية جولة روما.. لبنان تحدد أهداف المفاوضات مع إسرائيل
اليوم 17:34
أبوظبي للمواي تاي يتوج بلقب «الإمارات للكيك بوكسينج للشباب»
الرياضة
أبوظبي للمواي تاي يتوج بلقب «الإمارات للكيك بوكسينج للشباب»
اليوم 17:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©