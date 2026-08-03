"الشارقة للمتاحف" تواصل برامجها الصيفية

تواصل هيئة الشارقة للمتاحف، تنفيذ برامجها وأنشطتها ضمن الموسم الصيفي 2026، الذي انطلق في يوليو الماضي ويستمر خلال شهر أغسطس الجاري، متضمناً مجموعة من البرامج التعليمية والتفاعلية المخصصة للأطفال والعائلات، بهدف تعزيز التعلم والاكتشاف والإبداع خلال الإجازة الصيفية.

وتنظم هيئة الشارقة للمتاحف، من 3 إلى 6 أغسطس الجاري برنامج "الأحيائي الصغير" السنوي في مربى الشارقة للأحياء المائية، والمخصص للأطفال من الفئة العمرية بين 9 و13 عاماً، حيث يتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى عالم الأحياء البحرية من خلال تجارب عملية تشمل التعرف إلى مهام أخصائي الأحياء البحرية، ومتابعة عمليات إطعام الكائنات البحرية، والتعرف إلى أنظمة دعم الحياة وجودة المياه، إلى جانب جولات خلف الكواليس وورش تعليمية تفاعلية.

كما تنظم مدرسة القاسمية، متحف التعليم في الشارقة، من 3 إلى 6 أغسطس الجاري برنامج "الخطاط الصغير"، الذي يتيح للأطفال التعرف إلى جماليات الخط العربي وفنون الخط الكوفي من خلال ورش تطبيقية وأنشطة تفاعلية تنمي مهاراتهم الإبداعية والفنية.

ويستمر برنامج "الصيف مع الأسرة أحلى" طوال شهر أغسطس في متحف الشارقة العلمي، متضمناً مجموعة من الورش العلمية والفنية والألعاب التفاعلية والعروض التعليمية التي توفر تجربة تجمع بين المعرفة والمتعة لجميع أفراد الأسرة.

وتستضيف الهيئة في 22 أغسطس الجاري ورشة "حكاية قالب" في نصب المقاومة، حيث يتعرف المشاركون إلى تاريخ صناعة الأطباق وتطورها عبر العصور، ويخوضون تجربة فنية تفاعلية لصناعة طبق يدوي باستخدام مادة الجسمونايت وإضافة لمسات إبداعية.

وتواصل متاحف الهيئة خلال شهر أغسطس تقديم تجاربها التفاعلية الدائمة، ومنها قاعة "عالم الآثار الصغير" في متحف الشارقة للآثار، التي تتيح للأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً خوض تجربة تعليمية للتعرف إلى تاريخ الشارقة القديم عبر أنشطة عملية وتفاعلية تجمع بين التعلم والاكتشاف.

كما يوفر مربى الشارقة للأحياء المائية تجارب حية للزوار تشمل إطعام سمك القرش، ومشاهدة إطعام أسماك الحوض الرئيسي، وتجربة حوض اللمس التفاعلي، فيما يقدم متحف الشارقة العلمي، مجموعة من العروض العلمية وأكثر من 50 معرضاً عملياً في مجالات الفيزياء والأحياء والفلك.

ويتيح الموسم الصيفي للزوار زيارة عدد من المعارض المؤقتة، من بينها معرض "من المحارة إلى التاج" في بيت النابودة، المستمر حتى 31 ديسمبر القادم ، ومعرض "النباتات المحلية في دولة الإمارات: من جذور الماضي إلى ظلال الحاضر"، في متحف الشارقة للتراث، والمقام حتى 29 أبريل 2027.