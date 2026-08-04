فاليري هيلينغز تتولى إدارة «جوجنهايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تعيين الدكتورة فاليري هيلينغز مديراً لمتحف جوجنهايم أبوظبي، والذي يُشكّل حجر الأساس في المنطقة الثقافية في السعديات، إحدى أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم. وإلى جانب متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، يجسّد المتحف رؤية أبوظبي الثقافية.وبصفتها مديرة للمتحف، ستتولّى الدكتورة هيلينغز ترجمة هذه الرؤية إلى واقعٍ ملموس، من خلال قيادة التوجّه الاستراتيجي للمتحف، والإشراف على معارضه وبرامجه التأسيسية، وترسيخ مؤسسةٍ متجذّرة في أبوظبي ومتّصلة بالعالم، تربط بين الثقافات، وتُلهم الناس، وتحتفي بالفن من ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا. وتتمتّع الدكتورة هيلينغز بمعرفةٍ عميقة بمتحف جوجنهايم أبوظبي، فقد شغلت بين عامَي 2009 و2018 منصب القيّمة الفنية والمديرة المشاركة للشؤون الفنية في مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم ضمن مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي، حيث عملت عن كثب مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على استراتيجية المجموعة الفنية واقتناء الأعمال، والبرامج السابقة للافتتاح، والمبنى الذي صمّمه فرانك جيري.



وقبل ذلك، أمضت خمس سنوات ضمن فريق القيّمين الفنيين في متحف جوجنهايم بنيويورك. ومنذ عام 2018، تولّت الدكتورة هيلينغز منصب مديرة متحف نورث كارولينا للفنون، حيث قادت إعادة تصوّر صالات المجموعة الدائمة، وأضافت نحو 400 عمل فني إلى المجموعة، وأشرفت على مضاعفة عدد الزوّار السنوي ليبلغ 1.2 مليون زائر. وتحمل الدكتورة هيلينغز شهادتَي الدكتوراه والماجستير في تاريخ الفن وعلم الآثار من معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك، وشهادة البكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة ديوك، مع تخصّصٍ في الفن الحديث والمعاصر.

وقالت الدكتورة فاليري هيلينغز: «يشرّفني أن أعود إلى أبوظبي لأُكمل هذه الرحلة الاستثنائية التي لا تتكرّر إلّا مرةً واحدة في العمر، رحلة تأسيس وافتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي، وهو متحفٌ تطوّر في دولة الإمارات العربية المتحدة على أيدي زملاء من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم. وأتطلّع إلى الترحيب بالجمهور المحلي والعالمي في هذا الصرح المعماري الاستثنائي الذي صمّمه فرانك جيري، ودعوتهم إلى استكشاف نقاط التلاقي والقصص الفريدة عبر عدسة الفن الممتدّ من ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا».

ومن خلال مجموعته الفنية ومعارضه وأعماله المُكلّف بها وأبحاثه وبرامجه العامة، سيعزّز متحف جوجنهايم أبوظبي الحوار بين الثقافات والأجيال، مرسّخاً مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الفني والإنتاج الإبداعي والتبادل الثقافي. وإذ يضمّ 30 صالة عرض تمتدّ على مساحة 11.600 متر مربّع من مساحات العرض الداخلية، إضافةً إلى 23,000 متر مربّع من مساحات العرض الخارجية، سيوفّر متحف جوجنهايم أبوظبي عند افتتاحه إحدى أبرز المنصّات العالمية للفن الحديث والمعاصر.