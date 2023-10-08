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أردوغان: تركيا تكثف الدبلوماسية لتهدئة التصعيد في غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
8 أكتوبر 2023 19:15

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف أردوغان، في تصريحات في إسطنبول، أن هذا الصراع هو محور معظم الصراعات والقضايا في الشرق الأوسط.
 وشدد على أنه بات من الضروري الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية، إن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالات، أمس السبت، مع نظرائه في دول إقليمية لبحث التصعيد الحالي.
وأفاد المصدر بأن فيدان ناقش الصراع مع نظرائه في دول عدة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، كررت الوزارة الدعوة إلى ضبط النفس.
وقالت الوزارة «نؤكد أن أعمال العنف والتصعيد المرتبطة بتلك الأحداث لا تعود بفائدة على أحد». 

 

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