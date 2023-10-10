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باكستان: اكتشاف 16 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
10 أكتوبر 2023 13:18

قال مسؤولو الصحة في باكستان، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد. وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إنه وفقاً لبيانات المعهد الوطني للصحة، كانت نسبة إيجابية الحالات 0.61 %. وهناك مريضان بحالة حرجة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة بسبب كورونا في حين تم إجراء 2631 فحصاً لاكتشاف الفيروس.

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وفي الوقت نفسه، قال مسؤول اللوائح والتنسيق بوزارة الخدمات الصحية الوطنية، إن الحكومة عززت دور الهيئة على الحدود في باكستان للتعامل مع أي متحور فرعي لكوفيد 19.

وأضاف أن هناك نظام مراقبة في جميع نقاط الدخول إلى البلاد. وأوضح أنه سيتم إجراء اختبارات سريعة وفحص للركاب في جميع المطارات.

المصدر: وكالات
كورونا
باكستان
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