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ترامب يزور الحدود مع المكسيك للتشديد على سياسته ضد الهجرة

ترامب يزور الحدود مع المكسيك للتشديد على سياسته ضد الهجرة
19 نوفمبر 2023 09:37

في إطار حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2024 يتوجه دونالد ترامب  اليوم إلى تكساس على حدود المكسيك حيث ينوي التشديد على مواقفه الصارمة ضد الهجرة والتي برزت خلال ولايته الرئاسية.


وفقاً لوسائل إعلام يعتزم ترامب خلال جولته أن يوزع الطعام على قوى الأمن التي حشدتها تكساس لمحاولة الحد من عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

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وسيرافقه الحاكم الجمهوري غريغ أبوت الذي يستعد لتوقيع إجراء وافق عليه المجلس التشريعي في تكساس ومن شأنه جعل الدخول غير القانوني للمهاجرين جريمة بموجب القانون المحلي. وسيمنح النص الولاية سلطة اعتقالهم وترحيلهم إلى المكسيك.

 

المصدر: وكالات
الهجرة
ترامب
المكسيك
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