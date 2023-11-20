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وفاة 21 شخصاً وتشريد الآلاف في الدومنيكان جراء الأمطار الغزيرة

وفاة 21 شخصاً وتشريد الآلاف في الدومنيكان جراء الأمطار الغزيرة
20 نوفمبر 2023 07:45

قالت السلطات في جمهورية الدومنيكان، الأحد، إن 21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس وتسببت في نزوح آلاف السكان.
وذكر مركز عمليات الطوارئ في تقرير بعد ظهر اليوم أن أكثر من 13 ألف شخص اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالجسور وأجزاء من الطرق.
وأضاف المركز أن 21 شخصاً في المجمل لقوا حتفهم.

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وقال مركز عمليات الطوارئ إن وكالات الحماية تدخلت لإنقاذ أكثر من 2500 شخص، كما ألحقت العاصفة أضراراً بأكثر من 2600 منزل.
وأضاف المركز في تقرير أن الاتصالات انقطعت عن 45 تجمعاً سكنياً حتى بعد ظهر اليوم.

 

المصدر: وكالات
الدومنيكان
الأمطار الغزيرة
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