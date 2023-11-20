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مصر: استقبلنا 6 آلاف أجنبي و236 جريحاً عبر معبر رفح

سيارات إسعاف تنقل الأطفال الخدج من غزة عبر معبر رفح (أ ف ب)
21 نوفمبر 2023 01:08

أحمد عاطف (القاهرة)

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أعلنت السلطات المصرية استقبال أكثر من 6 آلاف أجنبي و236 جريحاً فلسطينياً عبر معبر رفح الحدودي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وذكر المركز الصحفي للهيئة العامة للاستعلامات في بيان أمس، أن «مصر واصلت استقبال المصابين والرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومصريين عبر معبر رفح، ووصل إجمالي ما تم استقباله 6 آلاف و713 من الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة و929 من المصريين».
وأضاف: «وصل إجمالي عدد المصابين الذين تم استقبالهم عبر معبر رفح لمعالجتهم بالمستشفيات المصرية إلى 236 مصاباً و197 مرافقاً».
وبالنسبة لإدخال المساعدات، قال المركز: «واصلت مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبلغ حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 9205 أطنان، وقدم الهلال الأحمر المصري ومؤسسات مدنية أخرى معظم تلك المساعدات».
كما قدمت المؤسسات الإقليمية والدولية مساعدات إنسانية للقطاع منها «برنامج الغذاء العالمي ومنظمات اليونيسف، والصحة العالمية، وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا»، وفق البيان المصري، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية والأجنبية.
ووفق المصدر نفسه، فإن «عدد رحلات الجسر الجوي التي قدمت بالمساعدات وصلت إلى 158 طائرة، فيما بلغ إجمالي ما تم تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات 1284 شاحنة محملة بمساعدات».
و«تضمنت حمولة الشاحنات 2146 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، و238 طناً من الوقود، و4668 طناً من المواد الغذائية، و4260 طناً من المياه و1169 طناً من المواد الإغاثية الأخرى، و78 طناً من الخيام والمشمعات، و16 سيارة إسعاف»، بحسب المصدر ذاته.
وفي 21 أكتوبر الماضي، دخلت أول قافلة إغاثية إلى غزة تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوماً من بدء الحرب على القطاع وقصف معبر رفح.
وذكرت مصادر محلية ودولية وأممية أن ما يدخل القطاع لا يمثل «قطرة في بحر احتياجاته»، خاصة مع تفاقم الأوضاع جراء الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

مصر
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معبر رفح الحدودي
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