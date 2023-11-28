السعودية تفوز باستضافة "إكسبو 2030"

فازت السعودية،اليوم، باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في الرياض، بعد تفوقها على روما الإيطالية وبوسان الكورية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده "قصر المؤتمرات" في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.

جاء فوز العاصمة السعودية بعد حصولها على 119 صوتاً في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ 180 بالمكتب الدولي للمعارض، الذي يأتي وفق مبدأ "صوت واحد لكل بلد"، عقب عرض الأطراف الثلاثة ملفاتها للمرة الأخيرة ظهر اليوم خلال اجتماع جمعيته العمومية في دورتها الـ173.

وخلال تقديم السعودية العرض الختامي لملفها، أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، التزام المملكة بخططها لاستضافة "إكسبو 2030" ، مبيناً أنها ستقدم نسخة استثنائية للمعرض، وستركز على أهداف التنمية المستدامة.

وبيّنت الأرقام التي قدمها الوفد السعودي الأهمية الاستثنائية التي توليها المملكة للمعرض الذي ستستضيفه تحت شعار "معاً نستشرف المستقبل"، ويتمحور حول "التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون الدولي"، وتستهدف من خلال استضافته ثلاثة محاور، هي: "غد أفضل" و"العمل المناخي" و"الازدهار للجميع"، لتشكّل معاً إطاراً مترابطاً لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيو - سياسية والاجتماعية والتكنولوجية.