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مقتل 17 شخصاً في حادث مروري وسط الفلبين

مقتل 17 شخصاً في حادث مروري وسط الفلبين
6 ديسمبر 2023 08:14

لقي 17 شخصاً مصرعهم في سقوط حافلتهم من أعلى جبل في وسط الفلبين، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الأربعاء.
وقال رودريك ترين، رئيس الفرع المحلي لوكالة إدارة الكوارث، إنّ الحافلة كانت تسير الثلاثاء على "جزء خطر" من طريق جبلي في بلدية هامتيك بمقاطعة أنتيك عندما وقع الحادث.
وأضاف أصيب في الحادث 11 شخصاً بجروح خطرة، سبعة منهم بحالة حرجة، بالإضافة إلى القتلى الـ17.
وأوضح أنّ الحادث "وقع على طريق جبلي، لذا فإنّ الحافلة سقطت من أعلى الجبل وهذا هو السبب في سقوط الكثير من الضحايا".

وحوادث الطرق شائعة في الفلبين، حيث كثيراً ما يخالف السائقون قواعد المرور، وغالباً ما تكون المركبات بحالة سيئة أو محمّلة بأكثر من طاقتها.

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المصدر: وكالات
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