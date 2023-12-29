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«جوجل» ستدفع 5 مليارات دولار بقضية تتعلق بخصوصية المستهلكين

«جوجل» ستدفع ـ 5 مليارات دولار بقضية تتعلق بخصوصية المستهلكين
29 ديسمبر 2023 09:10

 وافقت شركة جوجل التابعة لألفابت على تسوية دعوى قضائية تتهمها بالاطلاع بشكل غير معلن على استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرا.
وأجلت القاضية إيفون جونزاليس روجرز من محكمة جزئية في كاليفورنيا يوم الخميس جلسة كان مقرراً لها الخامس من فبراير 2024 لنظر دعوى جماعية مقترحة، بعد أن قال محامو جوجل والمستهلكين إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.
وطالبت الدعوى بخمسة مليارات دولار على الأقل. ولم يتم الكشف عن بنود التسوية، لكن المحامين قالوا إنهم وافقوا على ورقة شروط ملزمة من خلال وساطة، ويتوقعون تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير 2024.
ولم ترد جوجل ولا محامو المستهلكين مقدمي الدعوى على الفور على طلبات للتعليق.
وقال المدعون إن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بجوجل أتاحت لها تتبع نشاطهم حتى عندما يقومون بتفعيل خاصية "التصفح المتخفي" على المتصفح جوجل كروم أو تفعيل وضع التصفح "الخاص" على المتصفحات الأخرى.
وقالوا إن هذا سمح لجوجل بالاطلاع على كنز من المعلومات الخاصة بهم من خلال التعرف على أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.

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