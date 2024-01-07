تعليق الدراسة في جنوب لبنان بسبب الأوضاع الميدانية المتوترة

بيروت (الاتحاد)

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، أمس، غلق المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة، الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية، بسبب الأوضاع الميدانية المتوترة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن «قرار وزير التربية جاء نتيجة للتطورات العسكرية الميدانية التي تشهدها المناطق الحدودية والمناطق الأبعد عن الحدود في بعض الأوقات، وحرصاً على عدم تعريض سلامة التلاميذ والمعلمين والأهالي للخطر».

ويعمل دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون كبار على إيجاد سبل منع اتساع نطاق حرب غزة في الشرق الأوسط.

وبحث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس، مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الأوضاع على الحدود مع شمال إسرائيل جنوبي لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر حسابه في منصة «إكس»: «استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل».

وأفاد الجيش بأنه «خلال اللقاء تم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية».