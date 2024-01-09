زيلينسكي يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بشكل شخصي هذا العام، وفقا لما أعلنه رئيس المنتدى بورج بريندي اليوم الثلاثاء.

وسيعقد في دافوس اجتماع بشأن أوكرانيا بين مستشارين أمنيين ومسؤولين رفيعي المستوى من حوالي 70 دولة يوم الأحد المقبل، قبل يوم واحد من انطلاق المؤتمر السنوي في جبال الألب السويسرية لزعماء السياسة وقطاع الأعمال والمال.

وسيكون هذا هو الاجتماع الرابع المتعلق بما يسمى "صيغة السلام" من أجل أوكرانيا التي طرحها زيلينسكي. وتهدف الحكومة الأوكرانية إلى استغلال المناقشات لتعزيز خطتها للسلام.