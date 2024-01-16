تركيا تعلن توقيف 15 «داعشياً»

أنقرة (وكالات)

أوقفت السلطات التركية، أمس، 15 شخصاً من أصل 19 صدر بحقهم قرار إلقاء القبض، في إطار حملات مكافحة تنظيم «داعش». ووجهت النيابة العامة في ولاية إزمير غربي البلاد للأشخاص الـ19 تهم «معارضة قانون منع تمويل الإرهاب» و«الدعاية لتنظيم إرهابي»، حسبما أفادت وكالة أنباء «الأناضول».

وتمكنت قوات الأمن التركية من توقيف الأشخاص الـ15 في عمليات أمنية جرت في 12 ولاية. وما زالت قوات الأمن تواصل البحث عن الأربعة الباقين.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم داعش رداً على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار سنوات عدة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.