بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع

واشنطن (الاتحاد)

واصل الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، أمس، بعد محادثات مع الملك عبد الله إن «الولايات المتحدة تعمل على اتفاق رهائن من شأنه أن يؤدي لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع على الأقل». وأضاف بايدن أنه يعمل على الأمر «ليل نهار»، وأن وقف الأعمال القتالية لمدة ستة أسابيع سيوفر الأساس اللازم «للتوصل لشيء أكثر استدامة».

من جانبه أكد الملك عبد الله على إلحاح وخطورة محنة الفلسطينيين، قائلاً: «الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب».

وأضاف: «لا يمكننا أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر».

وأكد على «ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن.. هذه الحرب يجب أن تنتهي».

وأظهر بايدن استياءً متزايداً من نتنياهو لعدم استجابته لنصحه بأن يبذل مزيداً من الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وحمايتهم في غزة.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، قتل 28340 فلسطينياً وأصيب 67984 جراء الهجمات الإسرائيلية، وفقاً لمصادر طبية، كما تحول جزء كبير من القطاع المكتظ بالسكان إلى أنقاض. ويعتقد أن آلافاً آخرين مدفونون تحت الأنقاض.

وطالب بايدن إسرائيل بعدم شن هجوم بري في رفح دون خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين المحتشدين هناك، حيث يعيش الكثيرون منهم في خيام واهية بعد نزوحهم عدة مرات، هرباً من القصف والقتال في أجزاء أخرى من غزة.