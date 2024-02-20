المجر تصوّت على انضمام السويد لـ«الناتو» الأسبوع المقبل

بودابست (وكالات)

أعلنت الحكومة السويدية، أمس، أن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان في بودابست، الجمعة، قبل 3 أيام من تصويت البرلمان المجري على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقالت الحكومة، في بيان، إن «الدفاع والتعاون في مجال الأمن» سيتصدران جدول أعمال هذا الاجتماع، وكان أوربان طلب من كريسترسون زيارته للبحث في انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتعقد المجر، آخر دولة ما زالت تعطّل مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، جلسة تصويت على المسألة الاثنين القادم، وفق ما أفاد مسؤول بارز في الحزب الحاكم، مؤكداً أن كتلته ستصوّت لصالح الخطوة.

وقال زعيم كتلة حزب «فيدس» البرلمانية، ماتي كوكسيس، أمس، على «فيسبوك»، إنه طلب من رئيس البرلمان أن تتضمن جلسة 26 فبراير 2024 على أجندتها التصويت النهائي على إعلان «بروتوكول انضمام السويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي».

ورداً على ذلك، رحّب وزير الدفاع السويدي بال جونسون، أمس، بتلك الخطوة، وقال في مؤتمر صحافي: «بالطبع نرحب بذلك».