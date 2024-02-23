مقتل 4 أشخاص جراء حريق بمبنى سكني بإسبانيا

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق هائل دمر مبناً سكنيا ًفي مدينة بلنسية الساحلية الإسبانية، حسبما أكدت سلطات الطوارئ في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة. وذكرت صحيفة "ليفانتي" اليومية المحلية أيضا أن 20 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين، لكن خورخي سواريز، نائب مدير خدمات الطوارئ بمنطقة بلنسية ، لم يؤكد العدد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لسواريز، لم يسمح لرجال الإطفاء بدخول المبنى لأسباب تتعلق بالسلامة حيث يتعين تبريد هيكل المبنى المحترق إلى حد كبير من الخارج في البداية. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 13 شخصا، بينهم ستة من رجال الإطفاء.

وشب الحريق في البداية بشقة في الطابق الرابع قبل أن ينتشر بسرعة في المبنى المؤلف من 15 طابقا، والذي تم الانتهاء من بنائه قبل بضعة سنوات. وفي وسائل الإعلام الإسبانية، عزا خبراء سرعة انتشار الحريق في بقية المبنى إلى الواجهة المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، وكذلك إلى الرياح القوية.