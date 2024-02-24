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قتلى جراء حادث سير بولاية كاليفورنيا

قتلى جراء حادث سير بولاية كاليفورنيا
24 فبراير 2024 10:38

توفي ثمانية أشخاص بالغين في حادث تصادم مباشر في منطقة سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الأميركية يوم الجمعة. ووقع الحادث المميت حوالي الساعة 0617 صباحا (1417 بتوقيت جرينتش) في شارع 7، وهو طريق ريفي في مقاطعة ماديرا، وغرب الطريق 22، حسبما قال خافيير روفالكابا، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لموقع "اس اف جيت".

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وأوضح روفالكابا أن الحادث شمل حافلة صغيرة كانت تقل 8 مزارعين في طريقهم إلى العمل وشاحنة ثقيلة يقودها سائق بمفرده. وأشار إلى أن سائقي المركبتين وستة ركاب في الشاحنة لاقوا حتفهم، وتم إعلان وفاتهم في مكان الحادث. ونجا شخص واحد في الشاحنة وهو شخص بالغ تم نقله إلى المستشفى. وأوضح روفالكابا أن حالة الرجل مستقرة.

المصدر: د ب أ
كاليفورنيا
أميركا
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