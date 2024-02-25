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10 قتلى في حادث مروري بالمكسيك

أرشيفية
25 فبراير 2024 08:35

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم السبت في تصادم شاحنتين في ولاية سان لويس بوتوسي شمال وسط المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.


وقال مكتب المدعي العام المحلي في بيان، إن الحادث الذي وقع في الصباح الباكر في بلدة ريوفيردي أودى بحياة خمس نساء وأربعة قصّر ورجل، مضيفاً أن عدداً غير محدد من الأشخاص أصيبوا.
وذكر البيان أنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

ارتفعت حوادث الطرقات في المكسيك بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من 301,678 في عام 2020 إلى 377,231 في عام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا.

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المصدر: وكالات
حادث مروري
قتلى
المكسيك
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