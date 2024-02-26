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بايدن يجتمع بقادة الكونجرس لتفادي «إغلاق حكومي»

الرئيس الأميركي جو بايدن
27 فبراير 2024 00:56

واشنطن (وكالات)

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يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، مع كبار قادة الكونجرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في البيت الأبيض، في محاولة لتجنب إغلاق حكومي وشيك، وفق «بلومبرغ».
ويخطط بايدن لتمرير مشروع قانون التمويل الحكومي مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق الفيدرالي الجزئي، الجمعة، كما يسعى لمناقشة مشروع قانون الأمن القومي المتعثر بقيمة 95.34 مليار دولار، والذي يشمل تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وسيحضر الاجتماع أيضاً زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وفقاً لأحد مساعدي الكونجرس.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن جهود الكونجرس للمصادقة على حزمة إنفاق فشلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، يجعل الولايات المتحدة تواجه مرة أخرى شبح الإغلاق الحكومي الضار وغير الضروري، بدءاً من 2 مارس.

جو بايدن
أميركا
الكونجرس
الإغلاق الحكومي
مايك جونسون
البيت الأبيض
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