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بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية في ميشيجان

أرشيفية
29 فبراير 2024 01:22

واشنطن (وكالات)

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فاز الرئيس الأميركى، جو بايدن، وسلفه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما، الديمقراطي والجمهوري، في ولاية ميشيجان، ما يعزز فرص لقائهما مجدداً في الانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر المقبل.
وكما كان متوقعا، فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هيلي، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان، حسبما ذكرت محطتا «سي إن إن» و«إن بي سي» الأميركيتان أمس بناءً على توقعاتهما الخاصة. 
وكان يفصل بين ترامب وهيلي 30 نقطة مئوية بعد فرز حوالي 10% من الأصوات. وخاض الاثنان منافسة لنيل ترشيح حزبهما في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. ويتعين على كل من يريد أن يصبح مرشحاً رئاسياً في الولايات المتحدة أن يفوز أولاً في الانتخابات التمهيدية الداخلية لحزبه. ثم يتم اختيار المرشحين رسمياً في مؤتمرات الحزب في الصيف. ويُعقد مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري في منتصف يوليو. 
وكانت هيلي قد خسرت بالفعل أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر وساوث كارولينا. 
ولم يعد ينظر لهيلي 52 عاماً فعلياً على أنها تتمتع بفرصة لهزيمة ترامب في السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري. 
ويحظى الرئيس السابق 77 عاماً بدعم قوي بين قاعدة الحزب. 
كما فاز الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيجان، كما كان متوقعاً، وفقاً لتوقعات وسائل الإعلام الأميركية. 
وليس لدى الرئيس الديمقراطي منافسة جادة في حزبه في السباق على الترشيح. وتعتبر ميشيجان من الولايات المتأرجحة.

جو بايدن
دونالد ترامب
الانتخابات التمهيدية
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أميركا
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الانتخابات الرئاسية الأميركية
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