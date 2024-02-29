النرويج: السلطة الفلسطينية تسلمت 114 مليون دولار من الضرائب المجمدة

أوسلو (الاتحاد)

قالت الحكومة النرويجية، أمس، إن السلطة الفلسطينية تسلمت 114 مليون دولار من إسرائيل، وأنها ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.

وقالت أوسلو يوم 18 فبراير إنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستووره: إن «هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة».

وأضاف أن من المتوقع إجراء مزيد من التحويلات في الأيام المقبلة، دون أن يحدد بدقة التوقيت أو حجم المبلغ. وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، وتأخذ عمولة قدرها 3 بالمئة قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية.