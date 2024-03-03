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تركيا تدعو لمحادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
3 مارس 2024 16:38

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن تركيا تأمل أن تبدأ محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا قريبا.
وأضاف فيدان، في مؤتمر صحفي في ختام منتدى دبلوماسي عُقد في مدينة أنطاليا بجنوب البلاد «يجب أن يبدأ حوار لوقف إطلاق النار (في أوكرانيا)».
وأضاف «يجب مناقشة قضيتي السيادة ووقف إطلاق النار بشكل منفصل».
وتسعى تركيا إلى أن تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا في الأزمة الحالية بسبب احتفاظها بعلاقات جيدة مع البلدين.
وسبق أن استضافت تركيا محادثات بين البلدين في بدابة الأزمة. كما توسطت إسطنبول والأمم المتحدة في اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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المصدر: وكالات
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محادثات سلام
هاكان فيدان
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