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كندا تنفي التوصل لقرار بشأن استئناف تمويل «الأونروا»

مدرسة مدمرة لـ«الأونروا» تحولت إلى مركز إيواء مؤقت (من المصدر)
9 مارس 2024 01:19

أوتاوا (وكالات)

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن أوتاوا لم تتخذ قراراً بشأن استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية ذكرت الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول حكومي لم تسمه، أن كندا ستتراجع عن القرار الذي اتخذته في 26 يناير بوقف أي تمويل جديد للوكالة. ورداً على سؤال عن هذه الأنباء، قال ترودو، إن «أوتاوا تنتظر نتائج التحقيق الداخلي للأمم المتحدة في الاتهامات الإسرائيلية لموظفين في الوكالة بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر». وأضاف رئيس الوزراء في حديثه للصحفيين في تورونتو «لن نعلن أي شيء اليوم، سنواصل دراسة هذا الوضع، وسنواصل انتظار الأمم المتحدة وهي تحقق في ما يحدث داخل هذه المنظمة». وأوقفت 16 جهة مانحة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها لـ«الأونروا» منذ يناير الماضي، عقب الاتهامات الإسرائيلية.

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