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«سنتكوم»: تدمير 4 مسيّرات وصاروخ للحوثيين

أرشيفية
15 مارس 2024 02:46

واشنطن (وكالات)

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قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، إنها دمّرت 4 طائرات مسيّرة وصاروخ «أرض - جو» للحوثيين، بعد أن أطلقت الجماعة صاروخاً باليستياً في خليج عدن من دون أن يصيب أي سفينة.
وذكرت «سنتكوم»، في بيان، أن «جماعة الحوثي أطلقت في 13 مارس بين الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت صنعاء، و16:50، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه خليج عدن»، موضحةً أن الصاروخ لم يُصب أي سفينة ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.
وأضافت أنها بعد ذلك نجحت بتدمير 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض - جو في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون توضيح مواقع الضربات بالتحديد.
وأشارت إلى أنه تم تحديد هذه الأهداف بصفتها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.
وختمت «سنتكوم» بيانها بتكرار أن «هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغاً عن انفجار بالقرب من سفينة جنوب شرق عدن، مؤكدة أن السفينة وطاقمها لم يتعرضا لضرر.

القيادة المركزية الأميركية
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