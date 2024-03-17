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صور.. استمرار تدفق الحمم من بركان ثائر في إيسلندا

تدفق الحمم من بركان ثائر في إيسلندا
17 مارس 2024 18:26

استمرت تدفقات الحمم البركانية، اليوم الأحد، من بركان في جنوب غرب إيسلندا لكنها شهدت تباطؤا بعد أن بددت ظلمة الليل مساء أمس السبت فيما نجحت على ما يبدو الجهود البشرية لصنع الحواجز في تحويل مسار الحمم بعيدا عن البنية التحتية لا سيما بلدة صيد قريبة.
بدأ ثوران البركان، وهو الرابع منذ ديسمبر الماضي، مساء أمس السبت مما أدى إلى اندفاع الصخور المنصهرة من شق يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات، وهو نفس حجم الثوران الأخير في فبراير وفي نفس المكان تقريبا.

  • تدفق الحمم من بركان ثائر في إيسلندا
    تدفق الحمم من بركان ثائر في إيسلندا

وقال هالدور جيرسون، الأستاذ المساعد في معهد علوم الأرض بجامعة إيسلندا "كان الثوران نشطا للغاية، وكان هناك الكثير من المواد الخارجة، أكثر مما كانت عليه في الثوران السابق. لذلك، كانت الحمم البركانية تتدفق بسرعة كبيرة".
وحذرت السلطات، منذ أسابيع، من ثوران وشيك في شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوبي العاصمة الإيسلندية ريكيافيك حيث كانت الحمم البركانية تتراكم.

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  • جمهور يتفرج على تدفق الحمم من بركان في إيسلندا
    جمهور يتفرج على تدفق الحمم من بركان في إيسلندا

وأظهر مقطع مصور مباشر، في وقت مبكر من اليوم الأحد، تدفق الحمم البركانية على بُعد بضع مئات من الأمتار من "جريندافيك"، وهي بلدة صيد أسماك يسكنها زهاء 4000 نسمة تم إجلاؤهم في أثناء ثوران البركان في نوفمبر الماضي ومرة أخرى في الثوران الأخير في فبراير. وأفادت إذاعة "آر.يو.في" العامة بأنه تم، أمس السبت، إجلاء عدد قليل من السكان الذين كانوا عادوا لمنازلهم منذ ذلك الحين.

  • تدفق الحمم من بركان في إيسلندا
    تدفق الحمم من بركان في إيسلندا

وقال جيرسون إن "معدل تدفق الحمم البركانية يتناقص أكثر فأكثر". وأضاف "التدفق في معظمه يتجه شرقي البلدة باتجاه البحر. لذلك، يبدو أن الحواجز تؤدي المهمة التي صممت من أجلها".

  • دخان يتصاعد من بركان في إيسلندا
    دخان يتصاعد من بركان في إيسلندا

وقال مكتب الأرصاد الجوية الإيسلندي إن السلطات تراقب أيضا تدفق الحمم البركانية باتجاه محطة "سفارتسينجي" للطاقة الحرارية الأرضية في شبه الجزيرة.
وأظهر الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة لمطار "كيفلافيك"، اليوم الأحد، أن المطار والمطارات الإقليمية في إيسلندا لم تتأثر وتعمل بكامل طاقتها.

المصدر: رويترز
إيسلندا
بركان
حمم بركانية
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