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أستراليا وبريطانيا تدعوان إلى وقف فوري للقتال في غزة

طفل فلسطيني في طريقه للبحث عن مياه صالحة للاستخدام بغزة (أ ف ب)
23 مارس 2024 02:16

أديليد (وكالات)

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دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة، بختام اجتماع في أديليد في جنوب أستراليا. وفي بيان مشترك، شدد الوزراء على ضرورة وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة للسماح بنقل المساعدة الإنسانية والإفراج عن الرهائن. ودعت أستراليا وبريطانيا إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق للفلسطينيين في غزة. وعبرت الدولتان، في بيان مشترك، عن قلقهما البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح.

أستراليا
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