إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

رام الله (الاتحاد)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، قراراً بقانون بمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الـ 19 وأصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القرار جاء بعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة للرئيس الفلسطيني.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.

وأكد برنامج الحكومة أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية وكتاب التكليف الموجه من الرئيس للحكومة.

ويتضمن برنامج الحكومة إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثية الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة.

ويشمل خططاً للإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات ومحاربة الفساد ورفع الخدمات والتحول الرقمي وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيراً جميعهم من الوجوه الجديدة، باستثناء وزير الداخلية.