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روسيا تطلق حملة الربيع للتجنيد العسكري

أرشيفية
30 مارس 2024 03:25

موسكو (وكالات) 

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أعلنت رئاسة الأركان الروسية، أمس، أن روسيا ستطلق بعد غدٍ الاثنين حملتها للتجنيد العسكري للربيع وتشمل آلاف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً.
ويؤكد الجيش أن المجندين الجدد لن يتم إرسالهم إلى أوكرانيا.
وقال نائب الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي المسؤول الكبير في هيئة الأركان العامة، في مؤتمر: «ستبدأ حملة التجنيد العسكري للربيع في الأول من أبريل».
ووفقاً لتسيمليانسكي سيخدم جميع المجندين لمدة عام على «أراضي الاتحاد الروسي».
وأوضح أنه «لن يتم إرسالهم إلى مواقع انتشار القوات المسلحة في المناطق الروسية الجديدة»، أي المناطق الأوكرانية الأربع دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، التي ضمتها روسيا في 2022 و«لن يشاركوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة».
وتشن روسيا هجوماً في أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وأصدرت السلطات الروسية مرسوماً بتعبئة أكثر من 300 ألف شخص في خريف عام 2022.
وفي عام 2023، شملت حملة الربيع تجنيد 147 ألف رجل في روسيا، فيما شهدت حملة الخريف انضمام 130 ألف مجند إلى الجيش الروسي، وفقاً لوزارة الدفاع. ولم يحدد تسيمليانسكي عدد الشباب الروس الذين تستهدفهم حملة الربيع هذا العام.
والصيف الماضي، أقرت روسيا قانوناً يرفع سن التجنيد من 27 إلى 30 عاماً، اعتباراً من الأول من يناير 2024.
وفي الأشهر الأخيرة أعلنت روسيا تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

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