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رئيس إقليم كتالونيا يقترح استفتاء جديداً على الانفصال

رئيس إقليم كتالونيا يقترح استفتاء جديداً على الانفصال
2 ابريل 2024 23:00

 قدمت حكومة كتالونيا مقترحاً ملموساً لإجراء استفتاء جديد على الانفصال عن إسبانيا.
 وقال رئيس إقليم كتالونيا بيري أراجونيس في برشلونة اليوم الثلاثاء: «من الممكن أن يتم إجراء تصويت، إنها مجرد مسألة إرادة سياسية».
 وقال إن الناخبين سيجيبون على سؤال واضح بنعم أو بلا وهو «هل ترغب في أن تصبح كتالونيا دولة مستقلة».
وأوضح أراجونيس أنه يمكن إجراء مثل هذا الاستفتاء على أساس المادة 92 من الدستور التي تسمح بإجراء استفتاء على «القرارات السياسية ذات الأهمية الخاصة». 
ويجب أن يدعو للاستفتاء الملك فيليبي السادس بناء على اقتراح رئيس الحكومة الإسبانية بعد موافقة البرلمان. لكن أعضاء الحكومة المركزية في مدريد رفضوا المقترح على الفور. وقال وزير شؤون الرئاسة فيليكس بولانيوس على سبيل المثال، إنه «ضده قلباً وقالباً».
 وذكرت بيلار أليجريا المتحدثة باسم الحكومة أن مقترح أراجونيس يرقى إلى الاستعراض السياسي قبل الانتخابات البرلمانية في كتالونيا في 12 مايو.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد وافق على العفو عن المتورطين في محاولة الاستفتاء الفاشلة على انفصال كتالونيا في 2017 ليضمن إعادة انتخابه في الخريف الماضي من خلال الحصول على أصواتهم.
ورغم ذلك ما زال يستبعد إجراء استفتاء على انفصال الإقليم.

المصدر: د ب أ
كاتالونيا
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