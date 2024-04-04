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الكويتيون يصوتون لانتخاب مجلس الأمة

ناخبون في طابور أمام مركز اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة
4 ابريل 2024 14:43

بدأ الناخبون الكويتيون، اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
ويتنافس 200 مرشح في الانتخابات، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، بينما يبلغ عدد الناخبين حوالي 835 ألفا.
تُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد.
تتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الشيخ فهد اليوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة قام بجولة تفقدية في اللجان الانتخابية للتأكد من ضمان سير العملية الانتخابية بأفضل وجه ممكن.
وأضافت الوكالة أن الوزير وجه "بضرورة توفير كل سبل التسهيلات وتذليل العوائق للناخبين قدر الإمكان للوصول للجان الانتخابية دون عوائق تذكر أو عناء".
وقالت الناخبة هدى المضف إنها تعتبر "اليوم يوم عيد... هذا بالنسبة لي وايد مهم (مهم جدا). يهمني أن المرشح يسمع صوتي ويوصله، يوصل شنو الأشياء اللي نحن نحتاجها".

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المصدر: رويترز
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