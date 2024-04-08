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رئيس الوزراء الياباني يزور واشنطن

رئيس الوزراء الياباني يزور واشنطن
8 ابريل 2024 18:11

غادر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى واشنطن اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مسؤولين حكوميين يابانيين القول  أنه من المقرر أن يعقد كيشيدا أثناء تواجده في أميركا قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد غد الأربعاء في واشنطن، كما سوف يتحدث أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأميركي الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يؤكد كيشيدا، المقرر أن يعود إلى طوكيو الأحد المقبل، مع بايدن على أهمية التعاون الياباني-الأمريكي في مجالات عدة.

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وقال كيشيدا قبل مغادرته طوكيو " أريد أن أؤكد أن اليابان والولايات المتحدة قاما ببناء علاقة أكثر صلابة، وهذه الزيارة ستكون فرصة مهمة لإيصال هذه الرسالة إلى العالم".

وأضاف أن هذه الزيارة سوف تساعد في تعزيز التحالف الثنائي.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
اليابان
فوميو كيشيدا
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